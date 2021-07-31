Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 97 bin 515 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 592 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 97 bin 515 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 592 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 456 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 929 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 97 bin 515 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 592 megavatsaat olarak kayda geçti. Böylece, elektrik tüketiminde 29 Temmuz'daki 1 milyon 79 bin 547 megavatsaatlik rekor tüketim aşılmış oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 71 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 881 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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