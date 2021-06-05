Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 484 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 484 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 356 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 954 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 484 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 707 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 653 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Uzmanlar doğal gaz müjdesini yorumladı: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir
Uzmanlar doğal gaz müjdesini yorumladı: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Mert Günok Ergin Ataman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 10:23:10. #1.15#

title