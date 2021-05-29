Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 169 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 169 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 288 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 389 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 871 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 169 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 657 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 524 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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