Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 793 bin 855 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 784 bin 99 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 793 bin 855 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 784 bin 99 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 263 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 184 megavatsaatle saat 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 793 bin 855 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 784 bin 99 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile ithal kömür ve yüzde 14,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 243 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 458 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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