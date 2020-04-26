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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haber

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 584 bin 356 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 587 bin 997 megavatsaat oldu.

26.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 584 bin 356 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 587 bin 997 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 29 bin 884 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 19 bin 654 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 584 bin 356 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 587 bin 997 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 186 bin 809 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 105 bin 210 megavatsaatle ithal kömür ve 104 bin 858 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye dün 3 bin 923 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 564 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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