Günlerdir eylemdeler! Bu fotoğraf Migros işçilerinin direnişinin sembolü oldu
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Migros işçileri günlerdir devam ettikleri eylemi, patronları Tuncay Özilhan'ın evinin önünde sürdürmek istedi. Beykoz'daki eyleme polis müdahale ederken, 100 işçi gözaltına alındı. İşçiler arasındaki Gülabi Aksu'nun polis arabasında kelepçeli elleriyle gözyaşlarını sildiği anlara ait fotoğraf ise sosyal medyada dünün ve bugünün en çok konuşulan konusu oldu.
Migros işçilerinin günlerdir süren eylemlerine, patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde kaydedilen fotoğraf damga vurdu. Migros işçisi Gülabi Aksu'nun kelepçeli elleriyle gözyaşlarını sildiği fotoğraf, sosyal medyada birinci gündem konusu haline geldi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışırken yüzde 8'lik zammı kabul etmeyip işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi 257 işçi, Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylem gerçekleştirdi.
DGD-Sen'den yapılan açıklamada yaklaşık 100 işçinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Tuncay Özilhan'ın evinin önünde 100'e yakın Migros depo işçisi kardeşimiz, Genel Başkanımız ve sendika yöneticilerimiz gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar Vatan Emniyet'e götürülmektedir. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın" ifadelerine yer verildi.
İşçiler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak gözaltına alınan Migros işçilerinden Gülabi Aksu'nun elleri kelepçeli şekilde gözyaşlarını sildiği anlar gündem oldu. Söz konusu fotoğraf, sosyal medyada dünden binlerce paylaşım aldı.
İşte o fotoğraf: