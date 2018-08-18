Günkırı Belediyesi Elektrik Borcunu Kapattı

Günkırı Belediyesi, Vangölü Elektrik Perakende Satış AŞ'ye (VEPSAŞ) geçmiş dönemlerden kalan 483 bin lira ile bu yılki 120 bin lira borcunu ödeyerek kapattı.

Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, konu ile ilgili açıklamasında, kuruma ait borçlar konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Özellikle bu konuda kimsenin mağdur olmasını istemediklerini aktaran Çetinsoy, şunları kaydetti:

"Belediyemiz kurulduğundan bu yana hiç ödenmeyen elektrik borcunu kapattık. Geçtiğimiz yıl içerisinde VEPSAŞ yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde gerekli faiz indirimine gidilerek, toplam 483 bin lira olan elektrik borcumuzu ödeyerek kapatmıştık. Bu yıl için de aynı görüşmeyi gerçekleştirerek, 120 bin lira borcumuzu ödeyerek, bütün borcumuzu kapatmış olduk. Bu konuda bizlere her türlü müsamahayı gösteren ve her zaman yapıcı olan VEPSAŞ Bitlis İl Müdürü Semih İnce ve tüm kurum çalışanlarını teşekkür ediyorum."