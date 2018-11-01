Güncelleme - Samsun'daki Maçta Tribünde Çıkan Kavga
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Samsunspor-Kastamonuspor 1966 maçında stadyumun doğu tribününde çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6'sı çocuk 20 kişi serbest bırakıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Samsunspor-Kastamonuspor 1966 maçında stadyumun doğu tribününde çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6'sı çocuk 20 kişi serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Spor Şubesi ekiplerinin, 21 Ekim'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-Kastamonuspor 1966 maçında doğu tribününde çıkan kavgaya ilişkin düzenlediği "doğu yakası" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 9'u savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi hakimliği çıkarılan 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Zanlılar, dün merkez ve ilçelerde 20 ekipten oluşan 50 personelle düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.