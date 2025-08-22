Zonguldak'ta Sahte Altın Bozduran Çift Yakalandı

Zonguldak'ta Sahte Altın Bozduran Çift Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozlu ilçesinde sahte altın bozduran M.B. ve A.S. tutuklandı. Kuyumcuların ihbarı sonrası polis tarafından yakalanan şüphelilerin araçlarında büyük miktarda sahte altın ve nakit para bulundu.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kuyumcularda sahte altın bozduran M.B. (22) ile erkek arkadaşı A.S. (28), polis tarafından yakalandı.

Olay, dün Kozlu ilçe merkezinde meydana geldi. 2 ayrı kuyumcuya giden M.B., elindeki sahte altınları bozdurdu. Kuyumcular, daha sonra altınların sahte olduğunu anlayıp, ihbarda bulundu. Harekete geçen polis, şehirden çıkmaya çalıştığı tespit edilen M.B.'yi bir akaryakıt istasyonunda yakaladı. Şüphelinin kullandığı 06 AY 7973 plakalı araçta yapılan aramada; 112 bin 449 TL nakit para, 63 tane sahte 1 gramlık altın, 7 adet sahte çeyrek altın, çeşitli kredi kartları, araç ruhsatları, pasaport, kaşeler ve altın kalıpları ele geçirildi. Kadının kente erkek arkadaşı ile birlikte geldiğini söylemesi sonrası A.S. de Esentepe Mahallesi'nde yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.B. ile A.S. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya bu anları konuşuyor! Romanya'daki canlı kura çekiminde şaibe iddiaları

Canlı yayında yapılan kura çekiminde şike iddiaları ülkeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.