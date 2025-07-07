Zonguldak'ta Ruhsatsız 6 Maden Ocağı Kapatıldı

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Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla kapatıldı. Ekipler, ocakların çevresinde ray ve bir vinç de ele geçirdi. Ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından imha edildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 6 ocağın çevresinde 172 metre ray ve 1 vinç ele geçirildi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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