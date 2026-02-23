Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız olarak işletilen 3 maden ocağı kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde maden ocaklarının çevresinde 2 vinç de ele geçirildi.
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 ocağın çevresinde 2 vinç ele geçirdi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz