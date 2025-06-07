Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nda Dayanışma Geleneği

Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nda Dayanışma Geleneği
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Zonguldak'ta altı yıldır sürdürülen dayanışma geleneği, bu yıl da Kurban Bayramı'nda 200 aileye et, pirinç, yağ ve ekmek dağıtarak devam etti. Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, organizasyonun her yıl geleneksel hale geldiğini bildirdi.

Zonguldak'ta altı yıldır dayanışma geleneğini sürdürüyorlar

200 aileye et, pirinç, yağ ve ekmek dağıttılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yıllardır sürdürülen bir dayanışma geleneği, bu yıl da Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Üç farklı mahallede belirlenen 200 aileye etin yanı sıra pirinç, yağ ve ekmek de dağıtıldı.

Zonguldak'ın Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, Kurban Bayramı'nda mahalle halkının dayanışmasını güçlendiren geleneksel yardım organizasyonunun bu yıl 6'ncısını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Üç mahallede belirlenen 200 aileye et, pirinç, yağ ve ekmek dağıtıldı.

Yardım organizasyonunun her yıl geleneksel hale geldiğini belirten Muhtar Ferit Aslantürk, "Bu bizim bir geleneksel organizasyonumuz. Bu sene 6'ncısını yapıyoruz. Yine sağ olsun bir esnafımız buzhaneyi bize iki günlüğüne tahsis etti. Dün etlerimizi topladık. Buzhanemizde etlerimizi muhafaza ettik ilk gün. İkinci günde dağıtımına geçtik" dedi.

"Bu sene yalnızca et değil, temel gıda da veriyoruz"

Yardımların sadece Terakki Mahallesi ile sınırlı olmadığını vurgulayan Arslantürk, Bahçelievler ve Çınartepe mahallelerinin de organizasyona dahil edildiğini belirtti. Arslantürk, "Üç mahalleyiz. Terakki Mahallesi, Bahçelievler ve Çınartepe olmak üzere 3 mahalleden belirlediğimiz ilk etapta 200 ailemiz var. 200 ailemizi buraya davet ediyoruz. Onlar zaten yeri mekanı biliyorlar. Telefonla arayıp etlerini veriyorsun" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl sadece et dağıtımı yaptıklarını söyleyen Arslantürk, bu yıl kapsamı genişlettiklerini kaydederek, "Geçen sene sadece et vermiştik, bu sene bu ailelerimize 2'şer kilo pirinç, 2'şer kilo yağ ve 4 tane de ekmek veriyoruz. Ortalama hemen hemen 3 kilo civarında et takdim edeceğiz vatandaşa" dedi.

"Evine et girmeyen olmasın"

Bu organizasyonla Kurban Bayramı'nda hiçbir vatandaşın etsiz kalmamasını hedeflediklerini belirten Arslantürk, "Gelmesini beklediğimiz etler de var, gelenler de var. Vatandaşlarımıza amacımız şu, bir nebze de olsa şu mübarek Kurban Bayramı'nda evine et girmeyen olmasın. Et yemeyen vatandaşımız kalmasın, amacımız bu" şeklinde konuştu.

Arslantürk, yardımlarda katkısı olan hayırseverlere de teşekkür ederek, "Buradan bize etlerini gönderen, pirinci almamızda, yağı almamızda, ekmeği almamızda yardımcı olan bütün hayırsever vatandaşlarımıza yine sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
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