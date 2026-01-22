Zonguldak'ta 5 kaçak maden ocağı imha edildi

Haberler

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen 5 kaçak maden ocağı, patlayıcı maddeyle imha edildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

ZONGULDAK'ta son bir haftada polis ve jandarma denetimlerinde tespit edilen 5 kaçak maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kilimli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince Orman İşletmesi sorumluluk sahasında yapılan denetimlerde; toplam 5 kaçak maden ocağı tespit edildi. Denetimlerde ayrıca kaçak faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen 65 metre uzunluğunda ray, 2 adet vagon ve 2 adet vinç ele geçirildi. Kaçak ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edilirken; A.Z. (64) ve T.Y. (34) isimli kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

