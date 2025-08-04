Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları İmha Edildi

Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları İmha Edildi
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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, 2 kaçak maden ocakını patlayıcı kullanarak imha etti. Yapılan denetimlerde kaçak kömür üretimi yapan ocaklar tespit edildi.

ZONGULDAK'ta 2 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince, patlayıcı kullanılarak imha edildi.

Kentte polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan 22 denetimde, 2 maden ocağında kaçak kömür üretimi yapıldığı tespit edildi. Denetimlerde 1 jeneratör, 1 hava fanı, 1 vinç, 1 hilti, 2 baret kafa lambası ele geçirildi. Kaçak maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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