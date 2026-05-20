Kaçak ocaktaki göçükte ölen emekli madenci, toprağa verildi

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden emekli işçi Erol Türksever, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi emeklisi Erol Türksever (46), kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Dün öğle saatlerinde Dilaver Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen oğlu ile birlikte kaçak maden ocağında çalışan Erol Türksever, göçük altında kaldı. Türksever, mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılırken, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Türksever'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Erol Türksever, öğle namazına müteakiben Rüzgarlımeşe Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Türksever'in özel bir maden ocağından emekli olduktan sonra kaçak ocakta çalışmaya başladığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
