Zonguldak'ta Evden Hırsızlık Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Muharremler köyünde bir kişinin evinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların çaldıkları 8 altın bilezik, 4 çeyrek altın, 2 gram altın, 2 çocuk bileziği, çeyrek altınlı künye, Reşat altınlı kolye ve 20 bin 400 lirayı, Bolu'nun Gerede ilçesinde metruk binanın bahçesine gömdükleri belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.