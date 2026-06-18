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Zonguldak'ta bankada ateş açan zanlı gözaltına alındı

Zonguldak'ta bankada ateş açan zanlı gözaltına alındı
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Zonguldak'ta bir banka şubesine giren iş insanı B.H., evinin icra yoluyla satışa çıkarıldığı iddiasıyla tabancayla yere ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Zonguldak'ta banka şubesinde silahla yere ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen iş insanı B.H, evinin icra yoluyla satışa çıkarıldığı iddiasıyla ticari müşteriler katında tabancayla yere bir el ateş etti.

Silah sesinin ardından bankadaki personel ile müşteriler binayı terk etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis suç aleti olduğu değerlendirilen tabancayla şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, tedbir amacıyla tahliye edilen şubede çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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