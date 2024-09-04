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Zonguldak'ta Balıkçılar 4 Günde 100 Ton Palamut Yakaladı

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Zonguldak'ta balıkçılar 4 günde 100 ton palamut yakaladı. Palamudun tezgahtaki fiyatı 40 liraya kadar düşerken, Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, önümüzdeki günlerde balık fiyatlarının daha çok düşeceğini öngörebiliriz. Palamut ağırlıklı olacak. İstavrit, mezgit olacak. Hamsinin biraz az olacağını düşünüyoruz.

ZONGULDAK'ta balıkçılar 4 günde 100 ton palamut yakaladı. Palamudun tezgahtaki fiyatı 40 liraya kadar düşerken, Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, "Önümüzdeki günlerde balık fiyatlarının daha çok düşeceğini öngörebiliriz. Palamut ağırlıklı olacak. İstavrit, mezgit olacak. Hamsinin biraz az olacağını düşünüyoruz" dedi.

Denizlerde, 1 Eylül'de ağ atıp balık avlama yasağının sona ermesiyle Zonguldak'tan da balıkçılar Karadeniz'e açılıp ağlarını bıraktı. Zaman zaman olumsuz hava koşullarına rağmen devam eden balık avında, şu ana kadar Ereğli, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde toplam 10 bin kasa palamut yakalandı. 10 bin kasadaki balıkların ağırlığı ise 100 tonu buldu. 100 ton balığın pazara sunulmasıyla, palamudun tane fiyatı 40 liraya kadar düştü. Palamudun büyüklüğüne göre fiyatı 75 liraya kadar yükselebiliyor.

'PALAMUT 40, BİSKÜVİ 30 LİRA'

Kendi kayığı ile avlanıp balık satan balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Bugün balığımız fazla. Kayığımız 2 bin kasaya yakın balık tuttu. Biz de halkımıza dağıtalım dedik. 40 liraya veriyoruz. 75 liraya da balık var. 'Herkes yesin' dedik. İlk başta balık 150 liraydı. Sonra 100 lira oldu, 75'e indi. Benim kayık 2 bin kasa tutunca ben de halka dağıtıyorum, 40 liraya. Bisküvi bugün 30 lira" dedi.

'VATANDAŞIMIZ BU SENE UCUZ BALIK YİYECEK'

Bu sezon palamudun bol olacağını tahmin ettiğini söyleyen Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, "Tezgahlarda bolluk bereket yaşanıyor. 3 tanesi 100 liradan, tanesi 50 liradan, 100 liradan gramına göre satışa sunuldu. Vatandaşımız bu sene çok ucuz balık yiyecek. Bölgemizde Kilimli'den 4 kamyon, Kozlu ve Ereğli'den toplamda 10 bin kasa civarında balık çıktığı görülmekte. Önümüzdeki günlerde balık fiyatlarının daha çok düşeceğini öngörebiliriz. Palamut ağırlıklı olacak. İstavrit, mezgit olacak. Hamsinin biraz az olacağını düşünüyoruz. Palamut, hamsiyle beslendiği için, 'Büyük balık küçük balığı yer' düşüncesiyle hamsinin az olacağı düşüncesindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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