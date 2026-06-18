Albüm: Çin'in Zhejiang Eyaleti Akıllı Teknolojilerle İmalat Sektörünün Nitelikli Gelişimini Teşvik Ediyor
Çin'in Zhejiang eyaleti, dijital ekonomi liderliğini kullanarak geleneksel sanayileri akıllı teknolojilerle yeniliyor ve imalat sektörüne yeni ivme kazandırıyor.
HANGZHOU, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaleti, dijital ekonomideki öncü konumundan yararlanarak geleneksel sanayilerin dijital ve akıllı teknolojilerle yenilenmesini ve modernizasyonunu teşvik ediyor. Eyalet, bu adımlarla imalat sektörünün nitelikli gelişimine yeni bir ivme kazandırıyor.
Kaynak: Xinhua