Albüm: Çin'in Zhejiang Eyaleti Akıllı Teknolojilerle İmalat Sektörünün Nitelikli Gelişimini Teşvik Ediyor

HANGZHOU, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaleti, dijital ekonomideki öncü konumundan yararlanarak geleneksel sanayilerin dijital ve akıllı teknolojilerle yenilenmesini ve modernizasyonunu teşvik ediyor. Eyalet, bu adımlarla imalat sektörünün nitelikli gelişimine yeni bir ivme kazandırıyor.

Kaynak: Xinhua