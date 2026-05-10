Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dost Agropark'ın hedefine ulaşmak üzere olduğunu söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan'da gerçekleştirilen imar ve tarım projeleri hakkında bilgi verdi. Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nün hedeflerine ulaşmak üzere olduğunu belirtirken, bölgedeki ulaşım projelerine de değindi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ ve Zengezur bölgesindeki ilk özel sektör yatırımı olan Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nün hedeflerine ulaşmak üzere olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Zengilan'da inşa edilen ilk konut sitesine taşınan ailelerle bir araya gelerek dairelerin anahtarlarını teslim etti.

Zengilan'da yürütülen imar ve ihya çalışmalarına dikkati çeken Aliyev, kentte tamamlanan ilk konut yerleşiminin ardından, ikinci ve üçüncü etap projelerin de hayata geçirileceğini ifade etti.

Ermenistan işgali döneminde yıkılan caminin yerine yenisinin inşa edildiğini kaydeden Aliyev, Zengilan Camisi'nin ülkenin en güzel camilerinden biri olduğunu söyledi.

Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerdeki ilk yerleşim biriminin de Zengilan'da kurulan Ağalı köyü olduğunu hatırlatarak bunun Zengilan'a verilen özel önemin göstergesi olduğunu kaydetti.

Zengilan'da havalimanı ve kongre merkezinin faaliyet gösterdiğini, kentin daha da genişleyeceğini söyleyen Aliyev, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılar tarafından kurulan Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü hakkında da bilgi verdi.

Aliyev, "Özgürlüğüne kavuşturulan bölgelerde ilk tarım işletmesi olan Dost Agropark Zengilan'da kuruldu. Bana verilen bilgiye göre artık hedeflerine ulaşmak üzereler. Hedefleri 10 bin baş damızlık büyükbaş hayvandı ve bu hedefe yaklaştılar. Yaklaşık 6 bin hektarlık arazide de çalışmalar yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ulaşım projelerine de değinen Aliyev, Bakü-Zengilan demir yolu hattının yapımının sürdüğünü belirterek, yaklaşık 1,5 yıl sonra Bakü'den Zengilan'a demir yoluyla ulaşmanın mümkün olacağını bildirdi.

Aliyev, demir yolunun ilerleyen dönemde Zengezur Koridoru üzerinden Nahçıvan'a bağlanacağını, böylece Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın ana karasıyla doğrudan bağlantısının sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
