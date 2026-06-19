Zelenskiy: "Müttefikler, ülkemiz için 4 milyar dolarlık yeni bir yardım paketini açıkladı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de dün yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda, müttefiklerin ülkesine destek vermek için toplam 4 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıkladığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaptığı temasları değerlendirdi.

Fransa'daki G7 Zirvesi ile Brüksel'de dün düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ile Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Zelenskiy, bu programlar çerçevesinde verimli görüşmeler yaptığını kaydetti.

Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) mekanizmasına desteğin sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "9 ülke, PURL programına yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağladığını açıkladı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kanada ve İngiltere'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladığını belirterek, AB'nin de Rusya'ya 21. yaptırım paketini kabul etmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda da önemli sonuçları elde ettiklerini belirten Zelenskiy, "Genel olarak, Temas Grubu toplantısının sonuçlarına göre müttefikler, ülkemiz için 4 milyar dolarlık yeni bir yardım paketini açıkladı." bilgisini paylaştı.

Her yardım paketinin Rusya'nın saldırılarının önlenmesi açısından kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zelenskiy, "Eve savunmamız için yeni imkanlarla dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.