Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Sacettin Okur seçildi

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası 17. Olağan Genel Kurulu'nda Sacettin Okur, 148 delegenin oyunu alarak yeni başkan seçildi. Kongrede mevcut başkan Vahap Şener aday olmayırken, Okur'un başkanlığında yeni yönetim kurulu belirlendi.

Belediye düğün salonundaki kongre, divan seçimi ve gündem maddeleriyle başladı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil'in divan başkanlığını yaptığı kongrede, mevcut başkan Vahap Şener aday olmazken, dört aday seçime katıldı.

Seçimde 148 delegenin oyunu alan Sacettin Okur, yeni başkan seçildi, Murat Türkistan 106, Sezai Sarıyıldız ve Tayyar Kaynar ise 84'er oy aldı.

Okur başkanlığında oluşan yönetim kurulunda Rıdvan Şener, Ömer Yaprak, Onur Uçurum, Emrah Kaplan, Soner Öztürk ve Hasan Hüseyin Gülpınar yer aldı.

Okur, oda faaliyetlerinin aksamadan devam edeceğini, yapılacak plan, proje ve hizmetlerde esnaflarla istişare içerisinde olacaklarını söyledi.

Kongreye Belediye Başkanı Fatih Çelik de katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
