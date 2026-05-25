Zara'da hayvan pazarı açıldı

Güncelleme:
Sivas'ın Zara ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı kuruldu. Belediye Başkanı Fatih Çelik, pazarı ziyaret ederek üreticilerle görüştü ve kalıcı modern bir hayvan pazarı için haziran sonunda çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Sivas'ın Zara ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarı kuruldu.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, hayvan pazarını ziyaret ederek fiyatlar ve satışlar hakkında üreticilerden bilgi aldı.

Çelik, ilçede kalıcı hayvan pazarı kurmak için çalışma yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hayvan pazarı projemizi Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirmek istiyorduk fakat mevsimsel hava şartları nedeniyle bayram sonrasına ertelemek zorunda kaldık. Bayram sonrası başlayacak çalışmalarla tahmini haziran ayı sonunda ilçemize daha modern, düzenli ve kullanışlı bir hayvan pazarı kazandıracağız. Bu alan ilçemizden ve çevre ilçelerden gelenlerin de rahatlıkla kullanabileceği bir şekilde hizmet verecektir."

Kaynak: AA / İbrahim Özel
