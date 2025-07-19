Zara'da Gençlik Şöleni Coşkuyla Kutlandı

Zara'da Gençlik Şöleni Coşkuyla Kutlandı
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Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen gençlik şöleninde sporcular, çeşitli oyunlarla eğlendi. Etkinlikte ok atma, su oyunları ve jimnastik gösterileri yer aldı. Katılımcılar, dostluk ve kardeşlik içinde zaman geçirdi.

Sivas'ın Zara ilçesinde gençlik şöleni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Zara İlçe Stadı'nda düzenlenen şölene, müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren sporcu gençler ile Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü yaz kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı.

Etkinlikte ok atma, su oyunları, masa tenisi, dark, halat çekme oyunları oynandı, jimnastik gösterileri gerçekleştirildi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, "Yaz aylarının gelmesiyle iki müdürlüğümüz bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören 240 sporcu gencimiz ve ilçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerimizin sporcularının katıldığı gençlik şölenimizi gerçekleştirdik. Sporun önemini, insan hayatında ve sağlığındaki rolünü daha iyi anlatabilmek adına düzenlediğimiz etkinliğimizde gençlerimiz, spor yaparak, yarışarak dostluk ve kardeşlik içerisinde birlikte zaman geçirme ve eğlenme imkanı buldu." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Kaymakam Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu, ilçe protokolü ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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