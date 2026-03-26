Zara Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Ersan Ergin seçildi

Sivas'ın Zara ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı. Seçimde Ersan Ergin, 67 oy alarak başkanlığa seçildi.

Sivas Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil'in divan başkanlığını yaptığı genel kurul, Zara Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İki adayın yarıştığı seçimde, 130 üye oy kullandı. Adaylardan Ersan Ergin, aldığı 67 oyla oda başkanlığına seçildi.

Diğer aday Ömer Yanıkoğlu'nun 61 oy aldığı seçimde 2 oy da geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından konuşan Ergin, "Odamız kurumsal yapılanması kapsamında yeni yerine taşınarak şoför esnaflarımıza daha iyi şartlarda hizmet verilecektir. İki odamıza da yer tahsisi konusunda kapılarını açan belediye başkanımıza, odalarımızın tefrişatı konusunda yanımızda olan birlik başkanımıza ve bizi bu göreve layık gören siz delegelerimize teşekkür ederim." dedi.

Genel kurula, Belediye Başkanı Fatih Çelik, siyasi parti temsilcileri, Sivas ve Zara'dan oda başkanları ile üyeler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
