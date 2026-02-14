Haberler

Zara Belediyesinin iş makinelerine malzeme desteği

Sivas'ın Zara ilçesinde, Hollanda'da yaşayan iş insanı Hasan Kılınç, belediyeye ait karla mücadelede kullanılan iş makineleri için 350 bin lira değerinde filtre malzemesi bağışladı. Belediye Başkanı Fatih Çelik, ekiplerin yoğun kış şartlarında özveriyle çalıştığını belirtti.

Sivas'ın Zara ilçesinde belediyeye ait karla mücadelede kullanılan iş makinelerine malzeme desteği sağlandı.

Hollanda'da ikamet eden iş insanı Hasan Kılınç tarafından Zara Belediyesi Temizlik Saha Amirliği bünyesinde faaliyet gösteren iş makinelerinde kullanılmak üzere yağ ve mazot filtresi desteğinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, bu yıl yoğun kış şartlarından olayı ekiplerin cansiparane bir şekilde gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kış aylarının devam ettiği bugünlerde, ilçede akaryakıt istasyonu işletmesi sahibi Hollanda'da ikamet eden iş insanı Hasan Kılınç'tan 350 bin lire değerinde yağ ve mazot filtresi hibe edildiğini belirten Çelik, "Bizler de katkılarından dolayı gurbetçi iş insanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
