Ümit Özdağ, Samsun'da Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu ve Gençlik Buluşması'nda Konuştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 12 Mayıs'ta sel felaketinin yaşandığı Samsun'un Havza ilçesinde incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Atakum'da düzenlenen Gençlik Buluşması'nda konuşan Özdağ, 19 Mayıs'ın önemine vurgu yaparak, 'Türk gençliği ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar' ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 12 Mayıs'ta selin yaşandığı Samsun'un Havza ilçesinde incelemede bulundu.

Özdağ, taşkın sonucu sel meydana gelen Havza ilçesinde incelemede bulundu, esnaf ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Özdağ, Havza'da derenin taşması sonucu 400'den fazla esnafın selden etkilendiğini belirterek, "Dükkanlarını tamamen yitiren esnaflarımız olduğunu da gördük. Bütün Havzalılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra Atakum Belediyesi Mimar Sinan Düğün Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşmasına katılan Özdağ, Samsun'un Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı şehirde 19 Mayıs'ta gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Özdağ, "19 Mayıs yalnızca bir tarih değil, 19 Mayıs yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalkmaya başladığı günün tarihidir. 19 Mayıs, umutsuzluk içerisinden doğan Türk'ün iradesidir. 19 Mayıs, Türk gençliğine bırakılmış bir mücadele emanetidir. Atatürk İstiklal Savaşı'na başlamak üzere ayak bastığı Samsun'da, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek yola çıkmıştır." diye konuştu.

Partisinin gençlik politikalarını açıklayan Özdağ, "Türk gençliği ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Türk gençliği üretirse Türkiye güçlenir. Türk gençliği inanırsa hiçbir güç, Türk milletini durduramaz. İstiklal Harbi'nde Türk gençliği inandı, mücadele etti ve istiklalini kazandı." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
