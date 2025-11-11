Yüzyılın Konut Projesine İlk Günde 936 Bin Başvuru

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları dün başlayan 500 bin sosyal konut projesine ilk gün 936 bin 159 kişinin başvuru yaptığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 500 bin sosyal konut yapılmasını öngören pojeye ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.