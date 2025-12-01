Haberler

Yusufeli'nde Modern Spor Merkezi Açıldı

Yusufeli'nde Modern Spor Merkezi Açıldı
Yusufeli Belediyesi tarafından yapılan spor merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Başkan Barış Demirci, sporun sağlıklı yaşam için önemli olduğunu vurguladı.

Çoruh Mahallesinde hizmete giren spor merkezinin açılışında konuşan Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, sporun zihin, ruh ve beden sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

Demirci, spor merkezinin ilçenin önemli bir ihtiyacını gidereceğini ifade ederek, "Bu merkez başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesine katkı sağlayacak. Spor sadece bedensel değil, sosyal gelişim için de büyük öneme sahip. Bu merkezle vatandaşlarımıza modern ve kaliteli bir spor alanı sunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Spor merkezinde modern spor ekipmanları bulunduğunu dile getiren Demirci, "Fitness ve kondisyon alanlarının yanı sıra çeşitli spor aktiviteleri için alanlar da bulunuyor. Belediye yetkilileri, merkezde düzenli olarak spor kursları ve etkinlikler düzenlenleyecek. İlçede spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

