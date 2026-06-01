Haberler

Artvin'de 'horoz dövüşü' operasyonu; 39 kişiye toplam 508 bin 248 TL ceza

Artvin'de 'horoz dövüşü' operasyonu; 39 kişiye toplam 508 bin 248 TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis amaçlı horoz dövüştüren 39 kişiye toplam 508 bin 248 TL idari para cezası kesildi. Operasyonda 42 horoz, kafesler, bahis defteri ve 39 bin 70 TL nakit para ele geçirildi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, jandarma operasyonunda, horoz dövüştürüp yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 39 kişiye toplam 508 bin 248 TL idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 Mayıs'ta yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Yusufeli ilçesinde yasa dışı bahis amaçlı horoz dövüşü organize edildiği belirlendi. Ekiplerin tespit edilen adrese yaptığı baskında 42 horoz, 18 demir kafes, 31 taşıma kafesi, 1 dövüş ringi, 1 horoz tartı aparatı, 2 yivsiz av tüfeği, 1 bahis defteri ve bahisten elde edildiği değerlendirilen 39 bin 70 TL'ye el konuldu. Operasyonda ele geçirilen 42 horoz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında, alanda bahis oynadığı ve horoz dövüştürdüğü tespit edilen 39 kişiye toplam 508 bin 248 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, her türlü yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı

Buradan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Türk inşaat devi resmen iflas etti

Türk inşaat devi resmen iflas etti
Resmen açıklandı! Lille'de Davide Ancelotti dönemi

Resmen açıklandı! Fransız ekibinin başına geçti
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti

Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Katil uzakta değilmiş! 'Bıçakladılar' demişti jandarmada döküldü

Katil uzakta değilmiş! "Bıçakladılar" demişti jandarmada döküldü
İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

İnfial yaratan görüntü! Gece yarısı yolcu otobüsünün önünü kestiler
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu

Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu