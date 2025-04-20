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Yusufeli Boğa Güreşlerinde Güvenlik Panik Yarattı

Yusufeli Boğa Güreşlerinde Güvenlik Panik Yarattı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri sırasında iki boğa arenanın kapısını kırarak izleyicilerin arasına daldı. Paniğe neden olan boğalar, sahipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi ve güreşlere devam edildi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri sırasında iki boğanın güreşi arena dışına taştı. Arenanın kapısını kırarak izleyicilerin arasına çıkan boğalar, sahipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Yusufeli ilçesinde düzenlenen Derekapı Boğa Güreşleri'nde karşı karşıya gelen 2 boğa, kıyasıya mücadele sırasında arenanın kapısını yıkarak dışarı çıktı. Bir anda seyircilerin arasına dalan boğalar, paniğe neden oldu. Boğaların dışarıdaki güreşi ile vatandaşların kaçışması çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sahiplerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen boğalar, güvenli bir alana götürüldü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası boğaların alandan çıkarılmasıyla güreşler kaldığı yerden devam etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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