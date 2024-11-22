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Yusufeli Belediyesi Livane Sosyal Tesisleri Açıldı

Yusufeli Belediyesi Livane Sosyal Tesisleri Açıldı
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Yusufeli'de Livane Sosyal Tesisleri açıldı. Belediye Başkanı Barış Demirci, tesisin yerel ekonomiye katkı sağlayarak ilçenin turizm potansiyelini artıracağını belirtti. 14 odalı misafirhane ve 40 kişilik restoran ile konaklama sorununa çözüm sunulması hedefleniyor.

Yusufeli Belediyesi Livane Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Barış Demirci, Çoruh Mahallesi'ndeki tesisin açılışında, ilçenin turizm potansiyelini artırarak yerel ekonomiye katkı sağlayacak tesiste, misafirlerine daha fazla konaklama seçeneği sunacaklarını söyledi.

Demirci, 14 odalı misafirhane ve 40 kişilik restoran bulunan tesis sayesinde, ilçede yaşanan konaklama sorununun bir nebze de olsa giderileceğini aktardı.

Başkan Barış Demirci, "İlçemizin daha yaşanılabilir bir yere dönüşmesi için elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Demirci ve beraberindekiler, kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Yener Dedeoğlu - Güncel
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