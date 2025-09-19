Haberler

Yurt Müdürleri Görevden Alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atatürk ve Merkezefendi Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını açıkladı. Söz konusu görevden almaların, yurtlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başlatılan soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
