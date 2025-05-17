Yunus Polisleri'nden 19 Mayıs Kutlaması
Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Yunus polisleri çeşitli gösteriler düzenleyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Zeybek gösterisi ve motosiklet akrobasi gösterileri büyük ilgi gördü.
Yunus polisleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Ankara'da çeşitli gösteriler yaptı.
Çamlıca polis lojmanlarında düzenlenen etkinlikte, Yunus polislerden oluşan ekip, Zeybek gösterisi yaptı.
Daha sonra motosikletle akrobasi ve parkur gösterisi yapan ekiplere izleyenler yoğun ilgi gösterdi.
Her yaştan kişinin izlediği gösterilerde, çocuklar da motorlara bindirilerek tur attırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel