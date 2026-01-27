Haberler

Yunanistan'da Gıda Fabrikasında Patlama: 4 Ölü

Albüm: Yunanistan'da Gıda Fabrikasında Patlama: 4 Ölü
Güncelleme:
Yunanistan'ın Tırhala kentinde bir gıda fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, bir işçiden haber alınamadığı bildiriliyor.

ATİNA, 27 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan'ın orta kesimindeki Tırhala kentinde bulunan bir gıda fabrikasında pazartesi günü meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, bir işçiden hala haber alınamadığı ve çok sayıda işçinin ise hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

