Albüm: Yunanistan'da Gıda Fabrikasında Patlama: 4 Ölü

ATİNA, 27 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan'ın orta kesimindeki Tırhala kentinde bulunan bir gıda fabrikasında pazartesi günü meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, bir işçiden hala haber alınamadığı ve çok sayıda işçinin ise hastaneye kaldırıldığını duyurdu.