Yunanistan'daki çiftçi eylemi Avrupa'ya yük taşıyan tır sürücülerini etkiledi

Yunanistan'da çiftçilerin düzenlediği protesto nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye tır geçişleri gerçekleştirilemiyor. Tırlar, Yunan çiftçilerinin eylemleri yüzünden sınırda beklemek zorunda kalıyor.

Yunanistan'da çiftçilerin düzenlediği protesto nedeniyle Türkiye'den çıkış yapılan İpsala Sınır Kapısı'ndan tır geçişleri gerçekleştirilemiyor.

İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen tır şoförleri, Yunanistan'ın Bahçeköy (Kipi) Sınır Kapısı'nın çiftçi eylemleri nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatılması sebebiyle Türkiye'den çıkış yapamıyor.

Tır parkı ve sınır kapısı bölgesinde bekleyişini sürdüren şoförler mağdur olduklarını belirtiyor.

Tır şoförü Gökhan Özsan, yaklaşık 24 saattir sırada beklediğini söyledi.

Yunanistan'daki eylemin kendilerini olumsuz etkilediğini dile getiren Özsan, "Yunan traktörleri yolları kapatmış. Sınır kapısı kapanmış. İtalya'ya yük taşıyorum. Yolculuk daha başında zorlu başladı. Normal şartlarda varmış olurdum ancak hala Türkiye'deyim." dedi.

Bir başka şoför Hakan Akyürek de protesto nedeniyle geçişlerin sağlanamadığını ifade etti.

İşlerinin aksadığını belirten Akyürek, "Çiftçi eylemleri nedeniyle 1 gündür sınırda bekliyoruz. Ne kadar süreceği bilinmiyor. Biz burada daha iyi şartlarda bekliyoruz ancak karşıda yol kenarında bekleyen arkadaşlarımız var. Hava soğuk, yakıtları bitmek üzere, şartlar kötü." diye konuştu.

Tır şoförü Mustafa Esen de bekleyişlerinin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, sınır kapısından otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin veriliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
