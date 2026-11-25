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Yunanistan'da memurlar, hayat pahalılığını protesto ederek silahlanma yerine eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerine daha fazla bütçe ayrılması talebiyle bugün 24 saatlik greve gitti.

Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) ülke genelinde yaptığı 24 saatlik grev çağrısı üzerine bir günlüğüne iş bırakan memurlar, başta başkent Atina olmak üzere birçok kentte eylem düzenledi.

Memurlara Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME) başta olmak üzere birçok işçi sendikası ve öğrencinin de destek verdiği eylem kapsamında bir araya gelen memur, işçi ve öğrenciler, Atina merkezinde buluşarak Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binasına yürüdü.

Eylemciler, attıkları sloganlar ve taşıdıkları pankartlarla dünyada yaşanan savaşlara dikkati çekerek hayat pahalılığına karşı hükümetin önlem almasını istedi.

Eğitim ve sağlığa daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayan eylemciler, haftalık çalışma süresinin 35 saate indirilmesi, memur ve emekli maaşlarının artırılması gibi taleplerini de dile getirdi.

Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı eylemde "Kadına şiddete hayır" ve "Filistin'e özgürlük" mesajları da verildi.

Eylemciler ayrıca silahlanmaya ayrılan bütçenin eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kullanılması talebinde bulundu.

AA muhabirine konuşan eylemcilerden Yorgos Pavlu, göstericilerin amacının diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi hayat pahalılığına karşı seslerini duyurmak olduğunu belirterek, yüksek kiralardan ve düşük maaşlardan şikayet etti.

Avrupa Birliği'nin silahlanmaya geniş bir bütçe ayırdığına dikkati çeken Pavlu, "Sonuç olarak sağlık, eğitim gibi kamu hizmetleri geriledi, maaşlar, emekli aylıkları düşük kaldı. İnsanlar artık karar vermeli, ya savaşa para harcayacağız ya sağlığa, eğitime." dedi.

Ioanna Franciskaki de eğitim ve sağlık alanlarındaki kesintilerin giderek arttığını, maaşların azaldığına dikkati çekerek, "Hem bizim maaşlarımız çok düşük hem de kamu hizmeti verdiğimiz kişiler yeterli hizmet alamıyor. İnsanlar yiyecek ekmek bulamıyor ama İsrail'e, ABD'ye askeri harcamalar için milyarlarca avro veriyoruz." diye konuştu.

Bütçenin kamu yararına hizmetlerde kullanılmasını istediklerini vurgulayan Franciskaki, "Bu paranın Filistin'deki insanların öldürülmesi, soykırıma uğraması için kullanılmasını istemiyoruz." dedi.

Bir diğer eylemci Antonis de bütçeden silahlanma için ayrılan payın eğitim ve sağlık gibi diğer kamu hizmetlerinde kullanılması gerektiğini belirterek, "İnsanlar yaşam şartlarını iyileştirmek için bu hizmetleri istiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA