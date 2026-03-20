Atina'da emekliler zam talebiyle protesto düzenledi

Atina'da bir araya gelen emekliler, maaş zamı, geçmiş kesintilerin ödenmesi ve sosyal hakların genişletilmesi gibi taleplerle Sintagma Meydanı'nda protesto gerçekleştirdi. Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri de emeklilerin taleplerine destek verdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler, zam talebiyle Sintagma Meydanı'nda protesto gerçekleştirdi.

Ülke genelinden emekli örgütlerinin katıldığı gösteride, binlerce kişi Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi.

Protestoda emekliler, tüm maaşlara zam yapılması, geçmişe dönük kesintilerin ödenmesi, sağlık kesintilerinin kaldırılması, sosyal hakların genişletilmesi ve daha önce 13 ile 14. maaş olarak aldıkları ödemenin yeniden verilmesi gibi taleplerini dile getirdi.

Gösteriye katılan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas da emeklilerin taleplerine destek verdiğini belirterek, hükümetin aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
