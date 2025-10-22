Yunanistan'da Çiftçilerden Traktörlü Protesto Gösterisi

Yunanistan'ın Lamia kentinde çiftçiler, daha önceki çiftçi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 7 meslektaşına destek vermek amacıyla traktörlerle protesto gösterisi düzenledi.

Yunan basınındaki haberlere göre, sabah saatlerinden itibaren çok sayıda çiftçi, traktör ve tarım araçlarıyla Lamia'daki adliye binası önünde toplandı.

"Mücadele cezalandırılamaz" sloganları atarak sanıkların beraatini talep eden çiftçiler, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, ürünlere adil fiyat verilmesi ve tazminat ile destek ödemelerinin hızlandırılması yönündeki taleplerini yeniden gündeme getirdi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, kırsal kesimdeki yaşam koşullarının giderek zorlaştığına dikkat çekilerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için hükümete çağrı yapıldı.

Çiftçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde yeniden sokaklara çıkacakları uyarısında bulundu.