Yunanistan'da çiftçiler devlet yardımı talep etmek için protesto düzenledi
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde toplanan binlerce çiftçi, artan üretim maliyetlerine karşı Salı günü bir protesto düzenleyerek işlerini sürdürebilmek için daha fazla devlet yardımı talep etti.
ATİNA, 21 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde toplanan binlerce çiftçi, artan üretim maliyetlerine karşı Salı günü bir protesto düzenleyerek işlerini sürdürebilmek için daha fazla devlet yardımı talep etti.