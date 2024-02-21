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Yunanistan'da çiftçiler devlet yardımı talep etmek için protesto düzenledi

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde toplanan binlerce çiftçi, artan üretim maliyetlerine karşı Salı günü bir protesto düzenleyerek işlerini sürdürebilmek için daha fazla devlet yardımı talep etti.

ATİNA, 21 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde toplanan binlerce çiftçi, artan üretim maliyetlerine karşı Salı günü bir protesto düzenleyerek işlerini sürdürebilmek için daha fazla devlet yardımı talep etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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