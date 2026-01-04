Haberler

Yunanistan'da eylemci çiftçiler, 48 saat yol ve sınır kapılarını kapatma kararı aldı

Güncelleme:
Yunan çiftçiler, taleplerine yönelik somut adım atılmadığını belirterek 48 saat boyunca yol ve sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Özellikle gümrük kapılarına yönelik eylemler gerçekleştirilecek.

Yunanistan genelinde eylemlerini sürdüren çiftçiler, taleplerine yönelik somut adım atılmadığı gerekçesiyle 48 saat boyunca yol ve sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

Ülke genelinden çiftçi temsilcilerinin katılımıyla Selanik yakınlarındaki Malgara bölgesinde yapılan toplantının ardından alınan karara göre, çiftçiler perşembe ve cuma günleri bazı önemli kara yolu noktalarında eylemlerini yoğunlaştıracak.

Çiftçi temsilcileri ayrıca, 48 saat boyunca kamyon geçişlerine yönelik olarak gümrük kapılarının da kapatılacağını açıkladı.

Kardiçe Birleşik Çiftçi Dernekleri Federasyonu Başkanı Kostas Celas, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin perşembe ve cuma günlerine kadar çözüm üretmesi halinde gerçek bir diyalog ortamının oluşabileceğini, aksi halde eylemlerin süreceğini kaydetti.

Yunanistan genelinde yaklaşık bir aydır devam eden çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
