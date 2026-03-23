Haberler

Atina'da grevdeki taksiciler Meclis binasına yürüyüş düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Atina kentinde taksiciler, hükümetin hazırladığı düzenlemeleri protesto etmek amacıyla Parlamento'ya yürüdü. Taksiciler, bu düzenlemelerin mesleklerinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyeceğini savunarak eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, devam eden grev kapsamında protesto düzenleyerek Parlamento binasına yürüdü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, taksiciler hükümetin hazırladığı düzenlemelere karşı çıkarak söz konusu adımların mesleğin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyeceğini savundu.

Taksi sürücüleri, düzenlemelerin sektörün kamu hizmeti niteliğini zayıflatacağını ve geçimini bu meslekten sağlayan aileleri olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Attika Taksiciler Sendikasının (SATA) düzenlemeleri "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği ve sektörün haklarını korumak amacıyla eylemlerin süreceğini bildirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

