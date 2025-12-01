Haberler

Yunan Çiftçiler Trafiği Kapatıp Eylem Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Kilkis ilindeki çiftçiler, ekonomik sorunlara dikkat çekmek amacıyla Evzonoi Gümrük Kapısı'nı trafiğe kapattı. Eyleme 150'den fazla traktör katıldı ve çiftçiler, ödenmeyen destekler için 'insanca bir gelir' talep ediyor.

Yunanistan'ın Kilkis ilindeki çiftçiler, artan ekonomik sorunlara dikkati çekmek amacıyla Evzonoi Gümrük Kapısı'nı hem giriş hem de çıkış yönlerinde trafiğe kapattı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, eylemde 150'den fazla traktör ve tarım aracı yer aldı.

Çiftçilerin, protestonun ne kadar süreceğine dair kararı ise yapılacak genel kurulların ardından netleştirmesi bekleniyor.

Öte yandan Atina yakınlarındaki Megara gişelerinin Atina yönü trafiğe kapalı kalırken, Selanik yönünde ulaşım normal şekilde sürdü.

Aylardır ödenmeyen hayvancılık destekleri ve tarımsal maliyetlerdeki artış nedeniyle eylemlerini yoğunlaştıran çiftçiler, "insanca bir gelir" elde etmeyi talep ediyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı

Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.