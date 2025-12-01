Yunan Çiftçiler Trafiği Kapatıp Eylem Yaptı

Yunanistan'ın Kilkis ilindeki çiftçiler, artan ekonomik sorunlara dikkati çekmek amacıyla Evzonoi Gümrük Kapısı'nı hem giriş hem de çıkış yönlerinde trafiğe kapattı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, eylemde 150'den fazla traktör ve tarım aracı yer aldı.

Çiftçilerin, protestonun ne kadar süreceğine dair kararı ise yapılacak genel kurulların ardından netleştirmesi bekleniyor.

Öte yandan Atina yakınlarındaki Megara gişelerinin Atina yönü trafiğe kapalı kalırken, Selanik yönünde ulaşım normal şekilde sürdü.

Aylardır ödenmeyen hayvancılık destekleri ve tarımsal maliyetlerdeki artış nedeniyle eylemlerini yoğunlaştıran çiftçiler, "insanca bir gelir" elde etmeyi talep ediyor.