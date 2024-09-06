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2, 3 ve 4 numaralı yumurtalar ilaçlı mı? Tedirginlik yaratan iddiaya bakanlıktan yanıt

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, üzerinde "2", "3" veya "4" rakamıyla başlayan numaraların bulunduğu yumurtaların ilaçlı olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu numaralar, tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir. Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir" ifadesini kullandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sosyal medya platformu X'teki hesabından, yumurtaların üzerinde yer alan numaralara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, sosyal medya platformlarında, "yumurtalar üzerinde yer alan numaraların başında '0' ve '1' varsa sağlıklıdır, '2', '3' veya '4' yazıyorsa nitrofuran ve veteriner ilaçları vardır" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, yumurtalar üzerine yazılan numaralarda yer alan ilk hanenin, tavuğun yetiştirme metodunu ifade ettiği bildirildi.

2 NUMARA: KÜMESTE KAFESSİZ YETİŞTİRİLMİŞ

Yetiştirme metodu kodu "0" ise bunun organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı, "1" ise açık dolaşıma erişim, yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, "2" ise kümeste kafessiz yetiştiricilik, yani kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, "3" ise kafesli yetiştiricilik, yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtayı ifade ettiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

2,3 VE 4'ÜN İLAÇLI OLDUĞU İDDİASI

"Bu alanda '4' diye bir yetiştiricilik kodu bulunmamaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında ifade edildiği gibi '2', '3' veya '4' numara ile başlayan yumurtaların ilaçlı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu numaralar yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir. Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir. Olumsuzluk tespiti durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem uygulanmaktadır."

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Sağlık Güncel

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