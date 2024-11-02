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Yüksekova'da Tekerlekli Kayak Takımı Yeni Asfalt Yolunda Antrenman Yapıyor

Yüksekova'da Tekerlekli Kayak Takımı Yeni Asfalt Yolunda Antrenman Yapıyor
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Haberler
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki tekerlekli kayak takımı sporcuları, sıcak asfalt dökülen yolda antrenman yapmaya başladı. Kaymakam Mustafa Akın, sporcuların antrenmanlarına destek vererek, gençlerin gelecekte başarılı olacağına inandığını belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak takımı sporcuları, antrenmanlarını sıcak asfalt dökülen köy yolunda yapıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince geçen yıl altyapı çalışmalarının tamamladığı Keçili köyü yolunda asfalt çalışması yürütüldü.

Ekipler, 15 kilometrelik yolu sıcak asfaltla buluşturarak vatandaşların hizmetine sundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde tekerlekli kayak takımı sporcuları, kış hazırlıklarını yeni asfaltlanan yolda yapmaya başladı.

Kaymakam Mustafa Akın, beraberinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ile yolda incelemelerde bulundu, sporcularla sohbet etti.

Sporcuların antrenmanlarını asfaltta yapacağını belirten Akın, "Geleceğin milli sporcularını yetiştirdiğimiz ilçemizde gençlerimiz antrenman yapıyor. Yıllardır asfalt özlemi yaşayan köyümüz ve bağlı mezralara giden bu yolumuzu sporcularımızın antrenmanı için deneyeceğiz. İnşallah sporcularımız burada kazandıkları tecrübeyle ülkemizi dünyada temsil edecekler. Bugün 10 kilometrelik bir alanda antrenman yapacaklar." diye konuştu.

Sporculardan Zeynep Çelik ise yetkililere teşekküre ederek, "Bu yolda antrenman yapmak çok güzel. Biraz rampalı olduğu için zorlanıyoruz ama yine de çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Sporcu Ayşegül Baltan da asfalt serilen yolun kendileri için iyi bir antrenman alanı haline geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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