Yüksekova'da Kış Lastiği Yoğunluğu

Yüksekova'da Kış Lastiği Yoğunluğu
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 15 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek kış lastiği takma zorunluluğu öncesinde oto lastikçilerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler hem hususi hem de ticari araçlarına kış lastiği taktırmak için sıraya giriyor.

Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oto lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi ticari araçların dışında sürücüler hususi araçlarına da kış lastiği taktırıyor.

Oto lastik tamircisi Engin Özdel, havanın soğumasıyla kış lastiğine olan talebin arttığını söyledi.

Kış lastiğinin önemine değinen Özdel, "Vatandaşlar hazırlıklarını yapmaya başladı. Gün boyu aralıksız çalışıyoruz. Hem yaz lastiklerinin sökülmesi hem de kış lastiklerinin takılmasıyla yoğun bir süreç yaşıyoruz. Burada kış ayları çok sert geçiyor. Kışlık lastiklerinin takılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
