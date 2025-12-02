Haberler

Yüksekova'da gıda denetimi yapıldı

Yüksekova'da gıda denetimi yapıldı
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, gıda güvenliği ve hijyen standartlarını denetlemek üzere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Denetimlerde eksik belgeleri olan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman, Sağlık ve İl Ticaret müdürlüklerinden görevlendirilen personel ile zabıta ekipleri, ilçedeki iş yerlerini denetledi.

Farklı noktalarda gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, işletmelerin genel gıda güvenliği, hijyen şartları, işletme ruhsatı ve tarım işletme belgeleri kontrol edildi.

Restoran, lokanta ve kafeteryalarda çalışan personelin muayene raporları, saklama koşulları ve mutfak hijyenine ilişkin kriterler de değerlendirildi.

Kontrollerde evrakları eksik olan bazı işletme sahiplerine cezai işlem uygulandı, iş yeri sahipleri halkın sağlığını riske atacak uygulamalardan kaçınmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
title
