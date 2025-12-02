Yüksekova'da gıda denetimi yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman, Sağlık ve İl Ticaret müdürlüklerinden görevlendirilen personel ile zabıta ekipleri, ilçedeki iş yerlerini denetledi.

Farklı noktalarda gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, işletmelerin genel gıda güvenliği, hijyen şartları, işletme ruhsatı ve tarım işletme belgeleri kontrol edildi.

Restoran, lokanta ve kafeteryalarda çalışan personelin muayene raporları, saklama koşulları ve mutfak hijyenine ilişkin kriterler de değerlendirildi.

Kontrollerde evrakları eksik olan bazı işletme sahiplerine cezai işlem uygulandı, iş yeri sahipleri halkın sağlığını riske atacak uygulamalardan kaçınmaları konusunda uyarıldı.