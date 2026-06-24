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Yüksekova'da model uçak kursu sertifika töreni düzenlendi

Yüksekova'da model uçak kursu sertifika töreni düzenlendi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türk Hava Kurumu ve Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen model uçak kursunu başarıyla tamamlayan 75 öğrenciye sertifikaları törenle verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde model uçak eğitimine katılan 75 öğrenci için sertifika töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl ve ilçe Müdürlüğü destekleriyle Türk Hava Kurumu Hakkari Şubesince açılan kurs tamamlandı.

Kursu başarıyla tamamlayan 75 öğrenciye Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile Fen Lisesinde düzenlenen törenle sertifikaları teslim edildi.

Törende ayrıca öğrencilere yönelik havacılık konulu bilgilendirme sunumu yapıldı.

Uçuş eğitmeni Hasan Tur, sunum sırasında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Törene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
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