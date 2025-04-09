Yozgat'ta Yerli Yeşil Mercimek Tohumları Deneme Ekimleri Yapıldı

Yozgat'ta yerli yeşil mercimek tohumlarının çiftçilere tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla deneme ekimleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde ıslah edilerek tescil edilen Bozok, Karagül, Gümrah ve Sultan çeşitlerinin ekimi yapıldı.

Deneme ekimleriyle yerli tohumların kentin iklim ve toprak koşullarına adaptasyonu gözlemlenecek ve çiftçilere bu çeşitlerin avantajları uygulamalı olarak gösterilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, yerli mercimek tohumlarını çiftçilere tanıtmak amacıyla deneme ekimleri yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Yozgat'ın yeşil mercimek üretiminde ülke genelinde birinci sırada olduğunu ifade eden Şentürk, deneme ekimleriyle amaçlarının, çiftçilerin yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu kaydetti.