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Yozgat'ta öğrenciler ahşap oyuncak üretiyor

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Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, ahşap atölyesinde organik malzemeden oyuncak üretiyor. Öğrenciler, tasarım yaparak ahşabı biçimlendiriyor ve oyuncağa dönüştürüyor. Bu projeyle öğrencilerin el becerileri gelişirken mühendislik tasarım becerisi de kazanmaları hedefleniyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sorgun Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileri, ahşap atölyesinde köy okullarındaki akranları için organik malzemeden oyuncak üretiyor.

Öğretmenleriyle tasarım yaptıktan sonra tam güvenlikli mini tezgahlarda ahşabı biçimlendiren öğrenciler, kestikleri parçaları birleştirerek oyuncağa dönüştürüyor.

Merkez Müdürü Yusuf Ünal, AA muhabirine, merkez bünyesinde resim, müzik, ahşap, yenilenebilir enerji, uzay ve havacılık, bilişim ve zeka oyunları atölyeleri bulunduğunu söyledi.

Merkezde 113 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Ünal, "Ahşap atölyemizde öğrencilerimizle sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla ahşap oyuncaklar üretiyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin el göz koordinasyonunu artırmalarına ve mühendislik tasarım becerisi kazanmalarına katkı sağlamak." dedi.

Fen bilgisi öğretmeni Merve Şirin de tasarladıkları oyuncakları ahşap atölyesinde ürettiklerini belirterek, "Maalesef plastik günlük hayatımızda da çok fazla yerini almış durumda. 'Öğrencileri plastikten ne kadar uzak tutabilirsek bizim için daha iyi olur.' düşüncesiyle ahşap atölyesinde öğrencilerle oyuncak üretiyoruz. Bunları dönem sonunda köy okullarında öğrenim gören öğrencilere gönderiyoruz." diye konuştu.

Ahşaptan oyuncak uçak, araba ve roket yaptıklarını, çizdikleri her şeyi oyuncağa dönüştürebildiklerini anlatan Şirin, "Mini tezgahların kullanımında öğrencilerin sağlığına zarar verecek bir şey bulunmuyor. Güvenlik önlemleri tamamen alınmış. Oyuncak yaparken aynı zamanda öğrencilerin el becerileri gelişiyor ve mühendislik tasarım süreçlerini de güzel bir şekilde öğrenmiş oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim alan 4. sınıf öğrencisi Elif Arslan ise atölyede kelebek, anahtarlık ve çerçeve yaptığını söyledi.

Zahide Nisa Topçu da plastik sağlığa zararlı olduğu için ahşap oyuncak ürettiklerini dile getirerek, "Bazen çerçeve yapıyoruz, araba yapıyoruz, anahtarlık, ağaçlar yapıyoruz. Burada çok eğleniyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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